Прогноз погоди з 18 до 27 березня у Запоріжжі, оприлюднений на сайті sinoptik.ua, вигладає таким чином:

18 березня у місті вдень очікується до +10°, уночі температура становитиме від +3° до +4°. Протягом дня небо буде переважно хмарним, однак увечері можливі короткі прояснення.

19 березня денна температура підніметься до +11°, у нічні години становитиме близько +3°. Атмосфера залишатиметься похмурою, вранці можливе нетривале прояснення.

20 березня повітря вдень прогріється до +12°, уночі очікується близько +4°. Сонце з’являтиметься рідко через хмарність. Дощу не прогнозують.

21 березня денні показники сягатимуть +10°, нічні залишатимуться на рівні +6°. З ранку до вечора утримається суцільна хмарність.

22 березня у місті вдень буде близько +14°, уночі приблизно +5°. Атмосфера на вулиці залишиться похмурою протягом усього дня. Без дощу.

23 березня температура вдень підвищиться до +16°, уночі становитиме близько +6°. Сонце з’являтиметься періодично, однак повністю ясного неба не прогнозують.

24 березня вдень очікується до +17°, у нічний час близько +7°. Протягом дня збережеться хмарність, без істотних прояснень.

25 березня денна температура становитиме приблизно +17°, уночі близько +9°. Увесь день у місті буде хмарно. Опадів не очікується.

26 та 27 березня в облцентрі вдень прогнозують близько +17°, уночі температуру на рівні +8° до +9°. Сонце з’являтиметься рідко через хмарність, однак істотних опадів не передбачається.

