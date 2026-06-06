Доплаты для пенсионеров в Винницкой области предоставляются только после личного обращения и подачи необходимого заявления в соответствующие органы.

Доплаты пенсионерам в Винницкой области могут оформить неработающие бывшие военнослужащие, которые обеспечивают нетрудоспособных родственников и отвечают установленным требованиям, сообщает Politeka.

Государственная надбавка предусмотрена для граждан из числа военных - от рядового состава до офицеров. В то же время такая форма поддержки не распространяется на лиц, проходивших срочную службу.

По данным Пенсионного фонда Украины , сейчас размер ежемесячного начисления составляет около 1297 гривен за каждого иждивенца. Средства могут выплачиваться вместе с пенсией за выслугу лет или в рамках обеспечения по инвалидности.

Основным условием назначения остается наличие члена семьи, который находится на полном материальном обеспечении заявителя. Именно пенсионер должен являться главным или единственным источником дохода для такого человека.

К этой категории относятся родители пожилого возраста, лица с инвалидностью, нетрудоспособные супруги. Также учитываются другие близкие, если их статус отвечает действующим нормам.

При удержании нескольких человек общая сумма поддержки увеличивается в соответствии с их количеством.

Несмотря на то, что выплата гарантирована законодательством, автоматическое назначение не предусмотрено. Из-за неосведомленности или сложностей со сбором справок часть граждан не пользуется своим правом.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области предоставляются только после личного обращения и подачи необходимого заявления в соответствующие органы.

Для оформления нужно подготовить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, подтверждающие родственные связи и факт удержания.

Эксперты советуют не откладывать подачу бумаг, ведь своевременное обращение позволяет быстрее получить предусмотренную государством финансовую поддержку.

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