Дефицит фруктов в Днепропетровской области может проявиться особенно ощутимо из-за общего уменьшения предложения по стране.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области прогнозируется из-за существенных потерь урожая абрикосов и персиков в Украине после весенних заморозков, сообщают отраслевые аналитики, сообщает Politeka.

По оценкам профильной ассоциации "Ягодничество Украины", в 2026 году производство абрикосов может снизиться на 40-60%, а персиков - на 30-50% по сравнению с многолетними средними показателями. Причиной называют резкие похолодания в феврале-апреле, повредившие значительную часть цветочных почек в садах.

Больше всего потерь зафиксировано в центральных и южных регионах, где косточковые культуры расцветают раньше других. Это создает риск заметного сокращения внутренних объемов на рынке.

Аналитики предупреждают и о возможном удорожании на уровне 20–80% в зависимости от степени нехватки продукции. Часть потребностей планируется перекрывать импортом из Турции, Греции, Испании и Молдовы, однако этих поставок может быть недостаточно для полного покрытия спроса.

Дополнительным фактором риска остается высокая чувствительность садовых культур к температурным колебаниям. Даже короткий период заморозков во время цветения способен существенно снизить объемы сбора, а длительное похолодание практически блокирует восстановление деревьев.

В региональном разрезе дефицит фруктов в Днепропетровской области может проявиться особенно ощутимо из-за общего уменьшения предложения по стране и зависимости рынка от импортных поставок в пиковые периоды потребления.

Специалисты добавляют, что дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от погодных условий в фазе созревания культур и фактических объемов импорта летом и осенью.

Источник: agronews

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