В Одесской области начали выплачивать доплаты для пенсионеров, учитывающие дополнительные годы трудового стажа и актуальный прожиточный минимум, сообщает Politeka.

Надбавка повышает размер пенсии пожилых жителей региона, работавших сверх установленной нормы.

С 1 января 2026 размер доплаты составляет 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год стажа сверх нормы. С учетом прожиточного минимума 2595 гривен это 25,95 грн за каждый дополнительный год. Перерасчет происходит автоматически для женщин со стажем более 30 лет и мужчин с более 35 лет работы.

Продолжение трудовой деятельности влияет на сумму надбавки, корректируемую после ухода на пенсию или при изменении минимальной социальной выплаты. Ветераны труда получают ряд дополнительных льгот: освобождение от земельного налога, бесплатное протезирование зубов, первоочередное санаторно-курортное лечение и безвозмездный проезд в пределах области.

Статус ветерана труда предоставляется женщинам со стажем от 35 лет и мужчинам от 40 лет, достигшим пенсионного возраста. Они могут рассчитывать на первоочередной ремонт жилья, обеспечение твердым топливом и дополнительный неоплачиваемый отпуск.

Минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 гривен.

Специалисты Пенсионного фонда советуют обращаться в органы социальной защиты для оформления статуса ветерана труда и сбора необходимых документов. Это гарантирует получение всех льгот и обеспечивает дополнительный доход для пожилых людей.

Регулярное обновление данных и контроль начислений гарантируют, что доплаты для пенсионеров в Одесской области будут поступать без задержек, поддерживая финансовую стабильность и помогая планировать месячный бюджет.

Последние новости Украины:

