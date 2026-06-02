Новый график движения поездов в Одессе и обновленное распределение вагонов внедряет акционерное общество "Укрзализныця", сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Одессе связан с оптимизацией подвижного состава и переориентацией вагонов на наиболее популярные маршруты.

Благодаря такому шагу железнодорожники увеличивают количество свободных мест для пассажиров в дефицитных направлениях. В частности, №78/77 Ковель – Одесса и №7/8 Харьков – Одесса в ближайшее время начнут курсировать ежедневно.

Билеты на эти рейсы будут открываться в продажу за 5–20 дней до поездки через официальный сайт компании, кассы вокзалов или мобильное приложение.

Временные изменения коснутся и пригородного сообщения на один день, а именно 4 июня. Пассажирам следует учесть, что №6254 Одесса-Главная - Подольск отправится в 10:27 и прибудет в 14:27 вместо обычного времени 10:39–14:42.

Пригородный №6256 Одесса-Главная - Вапнярка отправится в 13:40 и прибудет в 20:11 вместо 13:50–20:17. Рейс №6258 Одесса-Главная - Вапнярка будет следовать по времени 17:49–00:46 вместо 17:31–00:05.

Внедряя новый график движения поездов в Одессе, железнодорожники призывают пассажиров внимательно проверять расписание перед поездкой.

Следующий этап корректировки расписания электричек запланирован на период с 8 по 11 июня. В эти дни пригородный №6254 Одесса-Главная – Подольск будет отправляться в 10:31 вместо 10:39.

Рейс №6256 Одесса-Главная - Вапнярка будет курсировать по времени 13:32–20:04 вместо 13:50–20:17. Что касается №6258 Одесса-Главная - Вапнярка, то он будет отправляться в 17:49 и прибывать на конечную станцию ​​в 00:47 вместо прежнего расписания 17:31–00:05.

Источник: телеграмм-канал Укрзализныци

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