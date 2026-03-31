У Одеській області почали виплачувати доплати для пенсіонерів, що враховують додаткові роки трудового стажу та актуальний прожитковий мінімум, повідомляє Politeka.

Надбавка підвищує розмір пенсії літніх мешканців регіону, які працювали понад встановлену норму.

З 1 січня 2026 року розмір доплати становить 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік стажу понад норму. З урахуванням прожиткового мінімуму 2595 гривень, це 25,95 грн за кожен додатковий рік. Перерахунок відбувається автоматично для жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків із понад 35 роками роботи.

Продовження трудової діяльності впливає на суму надбавки, яка коригується після виходу на пенсію або при зміні мінімальної соціальної виплати. Ветерани праці отримують низку додаткових пільг: звільнення від земельного податку, безкоштовне протезування зубів, першочергове санаторно-курортне лікування та безоплатний проїзд у межах області.

Статус ветерана праці надається жінкам із стажем від 35 років та чоловікам від 40 років, які досягли пенсійного віку. Вони також можуть розраховувати на першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом та додаткову неоплачувану відпустку.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 гривень.

Фахівці Пенсійного фонду радять звертатися до органів соціального захисту для оформлення статусу ветерана праці та збору необхідних документів. Це гарантує отримання всіх пільг та забезпечує додатковий дохід для літніх людей.

Регулярне оновлення даних і контроль за нарахуваннями гарантують, що доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть без затримок, підтримуючи фінансову стабільність та допомагаючи планувати місячний бюджет.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.