Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве находится на этапе согласования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве может оказать существенное влияние на расходы жителей, поскольку коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» обнародовало проект обновленных расценок на вывоз и обработку отходов, передает Politeka.

Официальное уведомление размещено на сайте городского совета с экономическим обоснованием пересмотра стоимости. Речь идет об услугах по сбору, транспортировке и захоронению бытового мусора на территории общины.

В предприятии объясняют, что изменения связаны с комплексом внешних факторов, влияющих на себестоимость и не зависящих от внутренней деятельности. Среди них повышение социальных стандартов и пересмотр уровня оплаты труда в соответствии с ростом прожиточного минимума.

Также в перечне причин отмечают подорожание горюче-смазочных материалов, рост затрат на ремонт и обслуживание спецтехники, а также обновление автопарка, что увеличило амортизационную нагрузку. Дополнительно отразились цены на запчасти и другие производственные ресурсы.

На предприятии отмечают, что пересмотр тарифов является вынужденным шагом для поддержки стабильной работы системы вывоза отходов, своевременной уборки города и обеспечения санитарного состояния территорий.

Согласно обнародованным расчетам, стоимость услуг предлагают изменить по нескольким направлениям. Вывоз смешанных бытовых отходов может возрасти с 246,11 грн. до 382,69 грн. за кубометр, что составляет около 55%.

Услуги по вывозу крупногабаритного и строительного мусора могут подорожать с 277,84 грн. до 612,32 грн. за кубометр — более чем вдвое. Захоронение бытовых отходов планируется повысить с 41,90 грн до 47,50 грн.

Параллельно идет процедура общественного обсуждения в соответствии с требованиями законодательства. Жители, предприятия и общественные организации могут подать замечание в течение семи дней с момента публикации объявления, начиная с 25 мая 2026 года.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве находится на этапе согласования и может быть изменено по результатам общественного обсуждения.

Источник: nikpravda

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