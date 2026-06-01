Графики отключения света в Черниговской области на 2 июня продлятся из-за плановых и профилактических работ.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света, запланированные в Черниговской области на 2 июня, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 2 июня продлятся из-за плановых и профилактических работ. В энергокомпании объясняют, что временные обесточивания являются частью комплекса технических мер, направленных на поддержание надежной и безопасной работы электросетей региона.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго».

02.06.2026 года с 08:00–19:00 не будет электричества в городе Мена. Обесточение будет продолжаться из-за плановых работ в электросетях. Света не будет на следующих улицах:

Молодижна — 16, 18

Сонячна — 15о, 19а

пров. Щаслывый — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 1а, 21, 23

Ярослава Смецького — 2, 4

С 08:00–19:00 будут продолжаться дополнительные отключения света в населенном пункте Носивка. Обесточенными будут только отдельные адреса:

Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297, 297/1, 297/2

Антона Красевыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Баштова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 9А, 9/1

Баштовый — 2, 3, 4, 5

Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2

Населённый пункт Бахмач будет обесточен с 08:00–19:00. Ограничения вводятся только на отдельных улицах:

1 Деснянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

1-й Марии Прымаченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а

1 Поштовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25

2 Деснянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Марии Прымаченко — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

2 Поштовый — 1

3 Деснянськый — 4, 6, 7, 9

Васыля Слипака — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Вербова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4а, 8а

Гайдамацька — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 18А

Гайдамацькый — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 6а

Деснянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17а, 19А

Дмытра Яворныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 15а

Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 11а, 13а.

