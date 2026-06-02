Доплаты в Днепропетровской области начисляются неработающим военным пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных близких, сообщает Politeka.

Доплаты для пенсоинеров в Днепропетровской области касаются бывших военнослужащих от рядового до офицерского состава.

Как сообщили на официальном сайте ПФУ, исключением являются только те, кто проходил срочную службу. Государственная помощь назначается к пенсии за выслугу лет или к выплатам по инвалидности.

Деньги выплачиваются за каждого члена семьи, который не может работать и для которого пенсионер является основным источником финансового обеспечения.

Особо востребованными доплаты в Днепропетровской области стали после начала полномасштабной войны.

В круг лиц, за которых можно оформить помощь, относятся нетрудоспособный муж или жена, пожилые родители, а также люди с инвалидностью.

Размер финансовой поддержки привязан к социальным стандартам. В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 гривен.

Сама надбавка равна 50% этой суммы, поэтому неработающие бывшие военные пожилого возраста могут дополнительно получать около 1297 гривен ежемесячно за каждого человека, находящегося на их содержании.

Начисление средств не производится автоматически, даже несмотря на законодательные гарантии. Для получения денег гражданам необходимо самостоятельно обращаться в государственные органы с документами.

Именно из-за отсутствия информации о такой возможности многие не получают причитающиеся им суммы.

