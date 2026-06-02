В Сумской области 3 июня вводятся плановые графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Сумской области на 3 июня будут действовать по отдельным адресам. В компаниях объясняют, что такие мероприятия являются частью системного технического обслуживания электросетей, которое предусматривает регулярную проверку оборудования, профилактику узлов системы и ремонтных работ. Все эти действия направлены на повышение стабильности и надежности энергоснабжения региона.

Энергетики отмечают, что все указанные работы необходимы для поддержания стабильной работы сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Сообщается, что 3 июня 2026 с 09:00 до 16:00 в поселке Лыпова Долына также состоятся плановые ремонтные работы. Их будет проводить Липоводолинский участок филиала «Роменский район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго». В этот период электроснабжение временно будет прекращено на улицах Лебедынська, Ставкова и Онацького.

Кроме того, энергетики обнародовали отдельные сообщения о запланированных отключениях в последующие дни. В частности, по данным Лебединского РЭС, 3 июня с 08:00 до 16:00 будут временно прекращены электроснабжения в городе Лебедын.

Ограничения коснутся ряда улиц, среди которых Кобыжча, Петра Сагайдачного, Сумська (дома №149, 151), Евгена Сверстюка, Токаривська, Вышнева, Польова, Воскресенська, Сергия Корольова, Чупывка, Безымивка, Грушевського, Дорошенка, Вячеслава Чорновола, Мыслывська, Яблунева, Давыда Бурлюка, Руднева, Вильшанська, Леонида Глибова, Засумська, Зарична, Вознесенська, Берегова, Ивана Мазепы, Петропавливська, Довгаливка, Крычевського, Садова и Сичова, а также провулкы Луговый, Гарбарив и тупик Бровкив.

Источник: Лебединский городской совет.

Источник: Липоводолинский поселковый совет

