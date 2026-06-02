Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется параллельно изменениям ценовой ситуации на рынке картофеля в Украине, где наблюдается резкий разрыв между дешевыми остатками прошлогоднего урожая и дорогим импортом, сообщает Politeka.

По данным аналитических оценок, украинские аграрии реализуют прошлогодние запасы клубня в диапазоне 5–11 грн за килограмм. Такой уровень значительно ниже показателей аналогичного периода 2025 года, когда стоимость колебалась в пределах 13–23 грн.

Специалисты объясняют удешевление большими объемами сбора и спецификой сезона. Дополнительным фактором стала более мелкая фракция урожая, сформированная из-за засушливых погодных условий летом.

Параллельно на внутреннем рынке возникают первые партии импортной продукции. Их цена составляет около 90 грн за килограмм, что существенно ограничивает потребительский спрос и делает товар малодоступным для большинства покупателей.

Эксперт плодоовощного сектора ИА «АПК-Информ» Ксения Гусева отмечает, что нынешняя стабильность кратковременна. По ее словам, запасы прошлогоднего урожая быстро сокращаются, что формирует предпосылки для нового витка подорожания.

Участники рынка добавляют, что в ближайшие недели возможно изменение тенденции. Уменьшение предложения при сохранении спроса способно постепенно подтолкнуть ценники вверх как в оптовом, так и розничном сегменте.

На этом фоне дефицит продуктов в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкого процесса на овощном рынке, где баланс между доступностью и стоимостью все больше зависит от скорости истощения складских запасов.

Источник: ТСН

