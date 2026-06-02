Новый график движения поездов в Житомирской области предусматривает изменение периодичности курсирования отдельных рейсов и времени отправления, сообщает Politeka.
Железнодорожники решили пересмотреть ежедневные маршруты и сделать некоторые менее регулярными.
В частности, новый график движения поездов в Житомирской области предусматривает, что со 2 июня пригородный состав №6452 Коростень – Овруч курсирует ежедневно, кроме вторника.
Похожие ограничения коснутся и обратного направления с 3 июня. Пригородный экспресс №6451 Овруч – Коростень также официально будет ездить ежедневно, кроме среды.
Кроме того, пассажирам следует учесть, что в период с 1 по 4 июня изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных составов.
К примеру, популярный пригородный №6614 Коростень - Киев-Пассажирский будет отправляться со станции в 09:23 и прибывать в столицу в 12:56. Ранее этот состав отправлялся гораздо раньше, а именно в 08:40, и прибывал на конечную станцию в 12:13.
Вводя новый график движения поездов в Житомирской области, представители АО "Укрзализныця" пытаются оптимизировать работу железнодорожного узла.
Они отмечают, что такие июньские корректировки необходимы для улучшения организации пассажирских перевозок в регионе.
В то же время гражданам советуют быть максимально внимательными и заранее проверять актуальное расписание курсирования пригородных складов на официальных ресурсах железной дороги непосредственно перед планированием поездки.
Пассажирам придется подстраиваться под обновленные часы отправления электричек во избежание неприятных задержек в пути.
Источник: телеграмм-канал Укрзализныци
