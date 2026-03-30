Именно так гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области объединяет питание, медицинские процедуры и социальные активности.

В 2026 году в регионе приступила к работе гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Программа охватывает местных жителей и внутренне перемещенных лиц старше 60 лет и направлена ​​на комплексную поддержку старшего поколения.

Инициативу реализовал фонд "Каритас Полтава" при поддержке международных партнеров Caritas Luxembourg и Caritas Austria. В рамках проекта открыт социально-реабилитационный центр, где пожилые граждане получают сопровождение, медицинскую помощь и консультации по социальным услугам.

В заведении проводят базовые обследования: измеряют давление, уровень глюкозы и сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Для поддержания физического состояния доступны магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и посещение соляной комнаты. Лечебная гимнастика помогает сохранять подвижность и общий тонус организма.

Психолог предоставляет индивидуальные консультации и организует групповые занятия по снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. Для досуга проводят мастер-классы, арттерапию, просмотр фильмов, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия.

Каждый день посетители получают горячие обеды. Именно так гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области объединяет питание, медицинские процедуры и социальные активности, создавая комплексную систему поддержки пожилых людей.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Организаторы советуют следить за обновлениями и приходить в соответствии с графиком, чтобы избежать очередей.

Проект имеет долгосрочную цель — обеспечить стабильную поддержку пожилым людям и постепенно расширять список доступных сервисов. Для эффективного использования помощи посетителям советуют заранее записываться на процедуры и консультации.

Последние новости Украины:

