У 2026 році в регіоні розпочала роботу гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Програма охоплює місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років і спрямована на комплексну підтримку старшого покоління.

Ініціативу реалізував фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів Caritas Luxembourg та Caritas Austria. У межах проєкту відкрито соціально-реабілітаційний центр, де літні громадяни отримують супровід, медичну допомогу та консультації щодо соціальних послуг.

У закладі проводять базові обстеження: вимірюють тиск, рівень глюкози та сатурацію, виконують електрокардіограму. Для підтримки фізичного стану доступні магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Лікувальна гімнастика допомагає зберігати рухливість та загальний тонус організму.

Психолог надає індивідуальні консультації та організовує групові заняття для зниження стресу й покращення емоційного стану. Для дозвілля проводять майстер-класи, арттерапію, перегляд фільмів, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні заходи.

Щодня відвідувачі отримують гарячі обіди. Саме так гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичні процедури та соціальні активності, створюючи комплексну систему підтримки старших людей.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Організатори радять стежити за оновленнями та приходити відповідно до графіка, щоб уникнути черг.

Проєкт має довгострокову мету — забезпечити стабільну підтримку літнім людям та поступово розширювати перелік доступних сервісів. Для ефективного використання допомоги відвідувачам радять заздалегідь записуватися на процедури та консультації.

