Дефицит продуктов во Львовской области становится заметным из-за низкого урожая гречихи и ограниченных возможностей импорта из-за рубежа, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что спрос на крупу остается стабильным, но внутренних объемов выращивания недостаточно, чтобы полностью обеспечить рынок. Прошлогодний сбор культуры стал одним из самых низких за последние 25 лет, уступив лишь неурожайному 2019-му.

Объемы выращивания вернулись к уровням прошлых лет, когда страна уже сталкивалась с подобными трудностями. В таких условиях частично компенсировать недостаток может только импорт.

Ранее основными экспортерами были Россия, Китай и Украина. Сейчас ситуация изменилась: Россия остается активным поставщиком, Китай сосредоточился на собственном потреблении, а у украинских производителей нет достаточных ресурсов для масштабного экспорта.

из-за войны прямые поставки российской продукции заблокированы. В то же время, на рынке применяют альтернативные маршруты. Часть партий поступает через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой пояснил, что часть крупы производится в Алтайском крае, где сосредоточено около половины российского производства. После переработки вблизи границы продукция поставляется как казахстанская на другие рынки.

По прогнозам, импорт поможет сдержать резкое удорожание. Ожидается, что цена гречихи будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной ситуации.

В то же время дефицит продуктов во Львовской области остается вопросом, нуждающимся в постоянном мониторинге. Эксперты рекомендуют покупателям следить за предложениями в магазинах и избегать крупных закупок, формируя умеренные домашние запасы.

Специалисты добавляют, что дефицит продуктов во Львовской области может усугубляться при задержках импорта и неблагоприятных условиях, поэтому важно регулярно проверять наличие товара в магазинах.

