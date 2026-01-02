Подорожание проезда в Ужгороде с конца декабря стало одной из самых обсуждаемых тем среди пассажиров и вызвало разные реакции горожан.

Подорожание проезда в Ужгороде официально вступило в силу 27 декабря, тогда в городских автобусах начали действовать новые тарифы на перевозку пассажиров, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Ужгороде означает, что стоимость одной поездки при безналичной оплате составляет 18 гривен. А при наличном расчете пассажирам приходится платить 23 гривны.

Предварительная корректировка тарифов состоялась в июне 2024 года, тогда стоимость билета выросла с 12 до 15 гривен. Об этом журналистам рассказал начальник управления экономического развития города Василий ЦАП, комментируя решение исполнительного комитета городского совета.

Горожане по-разному восприняли перемены. Студентка Татьяна, ежедневно пользующаяся автобусом для поездок в университет, признается, что сначала почти не обратила внимания на новые цифры.

Она рассказала, что всегда платит картой, поэтому разница стала заметна не сразу. Впоследствии девушка увидела, что вместо привычных 15 грн со счета списывается 18. По ее словам, безналичный платеж не так ощутимо бьет по кошельку.

Похожего мнения придерживается и пассажирка Богдана. Она говорит, что часто рассчитывается картой, и поэтому новые тарифы не стали для нее критическими.

По ее словам, возможность выбрать способ оплаты позволяет сэкономить, ведь за безналичный расчет за проезд обходится дешевле даже после подорожания в Ужгороде.

Свои наблюдения озвучивают и водители. Водитель автобуса Андрей рассказал, что массовые жалобы от пассажиров он не слышал. По его словам, некоторые люди упоминали о том, что зарплаты не растут так быстро, как тарифы, однако в целом ситуация остается спокойной.

Объясняя причины решения, начальник управления экономического развития города Ужгородского городского совета Василий Цап отметил, что повышению тарифов предшествовало официальное обращение перевозчиков.

