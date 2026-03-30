Дефіцит продуктів у Львівській області стає помітним через низький урожай гречки та обмежені можливості імпорту з-за кордону, повідомляє Politeka.

Експерти зазначають, що попит на крупу залишається стабільним, але внутрішніх обсягів вирощування нині недостатньо, щоб повністю забезпечити ринок. Минулорічний збір культури став одним із найнижчих за останні 25 років, поступившись лише неврожайному 2019-му.

Обсяги вирощування повернулися до рівнів минулих років, коли країна вже стикалася з подібними труднощами. У таких умовах частково компенсувати нестачу може лише імпорт.

Раніше основними експортерами були Росія, Китай та Україна. Зараз ситуація змінилася: Росія лишається активним постачальником, Китай зосередився на власному споживанні, а українські виробники не мають достатніх ресурсів для масштабного експорту.

Через війну прямі поставки російської продукції заблоковані. Водночас на ринку застосовують альтернативні маршрути. Частина партій надходить через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що частину крупи виробляють в Алтайському краї, де зосереджено близько половини російського виробництва. Після переробки поблизу кордону продукція постачається як казахстанська на інші ринки.

За прогнозами, імпорт допоможе стримати різке подорожчання. Очікується, що ціна гречки коливатиметься приблизно від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від ринкової ситуації.

Водночас дефіцит продуктів у Львівській області залишається питанням, яке потребує постійного моніторингу. Експерти радять покупцям стежити за пропозиціями у магазинах та уникати великих закупівель, формуючи помірні домашні запаси.

Фахівці додають, що дефіцит продуктів у Львівській області може посилюватися при затримках імпорту та несприятливих погодних умовах, тому важливо регулярно перевіряти наявність товару у магазинах.

