Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется неравнодушными людьми как в самом областном центре, так и в отдаленных населенных пунктах, сообщает Politeka.

Чтобы найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, стоит ежедневно следить за обновленными объявлениями на платформе "Допомагай".

К примеру, в Приморском районе Одессы по улице Жуковского (ныне Святослава Караванского) владелица двухкомнатной смежной квартиры готова принять к себе одну женщину.

Хозяйка, которой 68 лет, отмечает, что за ней не нужно ухаживать, ведь она просто ищет компаньонку для совместного проживания и общения по вечерам.

Еще одна возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступна на улице Онежская, что также в Одессе. Там предлагают однокомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанную на двух человек.

Помещение имеет площадь комнаты 16 квадратных метров и небольшую кухню на 5 квадратов. В квартире обустроен санузел с душем и туалетом, а также балкон.

Важной особенностью этого жилища является тип отопления, которое может быть либо печным, либо электрическим, что следует учесть при планировке переезда.

Владельцы отмечают, что готовы принять женщин с детьми и даже домашними животными, такими как кошки или собаки, на любой срок.

Если же рассматривать варианты за пределами города, то помещение предлагают в селе Калантаевка Раздельнянского района.

На улице Дружбы подготовили дом для двух человек, где созданы все необходимые условия для проживания в помещении.

Сюда могут заселиться женщины, мужчины, старики или семьи без детей. Хозяева также не возражают против присутствия домашних питомцев.

