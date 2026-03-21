Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається небайдужими людьми як у самому обласному центрі, так і у віддалених населених пунктах, повідомляє Politeka.

Щоб знайти безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, варто щодня слідкувати за оновленими оголошеннями на платформі "Допомагай".

До прикладу, у Приморському районі Одеси на вулиці Жуковського (нині Святослава Караванського) власниця двокімнатної суміжної квартири готова прийняти до себе одну жінку.

Господиня, якій 68 років, наголошує, що за нею не потрібно доглядати, адже вона просто шукає компаньйонку для спільного проживання та спілкування вечорами.

Ще одна можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступна на вулиці Онезька, що також в Одесі. Там пропонують однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку, яка розрахована на двох осіб.

Помешкання має площу кімнати 16 квадратних метрів та невелику кухню на 5 квадратів. У квартирі облаштований санвузол з душем та туалетом, а також є балкон.

Важливою особливістю цього помешкання є тип опалення, яке може бути або пічним, або електричним, що варто врахувати при плануванні переїзду.

Власники зазначають, що готові прийняти жінок з дітьми та навіть з домашніми тваринами, такими як коти чи собаки, на будь-який термін.

Якщо ж розглядати варіанти за межами міста, то помегкання пропонують у селі Калантаївка Роздільнянського району.

На вулиці Дружби підготували будинок для двох осіб, де створені всі необхідні умови для проживання безпосередньо в приміщенні.

Сюди можуть заселитися жінки, чоловіки, люди похилого віку або сім’ї без дітей. Господарі також не заперечують проти присутності домашніх улюбленців.

