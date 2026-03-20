Подорожание продуктов в Одессе фиксируется по результатам нового мониторинга стоимости товаров в крупных торговых сетях.

Подорожание продуктов в Одессе подтверждают последние данные с официального сайта Минфина, сообщает Politeka.

Сравнение текущих цен со средними показателями за февраль демонстрирует постепенное подорожание продуктов в Одессе.

В частности, изменения заметны в категории мясной продукции. По состоянию на 8.03.2026 года средняя цена на свинину лопатку составляла 231,17 грн за 1 кг. В разных супермаркетах стоимость отличается.

В Auchan мясо продается за 234,90 грн за килограмм. В Megamarket цена составляет 238,00 грн. за 1 кг. У Metro свинина лопатка стоит 227,76 грн, а у Novus ее можно приобрести за 224,00 грн за килограмм.

Для сравнения, в феврале средняя цена составила 225,61 грн. Тогда у Auchan свинина лопатка стоила 234,90 грн, у Novus 219,00 грн, у Metro 210,55 грн, а у Megamarket 238,00 грн.

Именно такие изменения и демонстрируют подорожание продуктов в Одессе, постепенно становится заметным для покупателей.

Отдельные изменения отмечены и в категории грибов. Речь идет о шампиньонах, средняя цена которых составляет 162,80 грн за 1 кг.

В супермаркетах Auchan их продают по 148,80 грн. В Megamarket стоимость составляет 194,40 грн. за килограмм. В Metro шампиньоны стоят 159,00 грн, а у Novus цена составляет 149,00 грн за 1 кг.

Если сравнивать с февралем, то средняя цена шампиньонов составляла 150,52 грн. У Auchan они стоили 140,11 грн, у Novus 139,25 грн, у Metro 148,33 грн, а у Megamarket 174,39 грн.

Повышение стоимости наблюдается и среди бакалейных товаров. К примеру, гречка сейчас стоит в среднем 52,52 грн за 1 кг. В супермаркетах Auchan ее продают по 44,90 грн. В феврале средняя цена этой крупы была ниже и составила 49,85 грн.

