Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Харькове обещает горожанам прекращение ночных заморозков и комфортные дневные условия, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

В понедельник, 23 марта, небо будет ясным лишь недолго, ведь днем ​​оно затянется облаками до позднего вечера. Температура утром будет +2 градуса, а днем ​​поднимется до +7 при влажности 64%.

24 марта, несмотря на пасмурный рассвет, с самого утра облака исчезнут и до конца суток погода будет ясной. Столбики термометров покажут приятные +11 градусов.

Среда, 25 марта, станет самым солнечным днем ​​периода, ведь на небе не появится ни одного облака. Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Харькове показывает дневную температуру +12 градусов и умеренный ветер до 2.8 м/с.

26 марта весеннее тепло сохранится на отметке +12, однако небо будет покрыто облаками. Влажность воздуха в вечерние часы вырастет до 65%, но осадков синоптики не предполагают.

27 марта принесет еще больше тепла, ведь воздух прогреется до +13 градусов. Солнце будет редко появляться из-за облаков, а скорость ветра днем ​​будет достигать 4 м/с.

28 марта температура воздуха днем ​​достигнет 14 градусов. Небо на протяжении всех суток будет пасмурным, однако вероятность дождя останется низкой - на уровне 21%.

29 марта облачно с температурой +13 градусов днем ​​и +10 вечером. Давление будет составлять 746 мм, а влажность воздуха в ночные часы достигнет 90%.

Последние новости Украины:

