Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Харкові обіцяє містянам припинення нічних заморозків та комфортні денні умови, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

У понеділок, 23 березня, небо буде ясним лише недовго, адже вже вдень воно затягнеться хмарами до пізнього вечора. Температура вранці становитиме +2 градуси, а вдень підніметься до +7 при вологості 64%.

24 березня попри похмурий світанок, з самого ранку хмари зникнуть і до кінця доби погода буде ясною. Стовпчики термометрів покажуть приємні +11 градусів.

Середа, 25 березня, стане найбільш сонячним днем періоду, адже на небі не з'явиться жодної хмаринки. Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Харкові вказує на денну температуру +12 градусів та помірний вітер до 2.8 м/с.

26 березня весняне тепло збережеться на позначці +12, проте небо весь день буде вкрите хмарами. Вологість повітря у вечірні години зросте до 65%, але опадів синоптики не передбачають.

27 березня принесе ще більше тепла, адже повітря прогріється до +13 градусів. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар, а швидкість вітру вдень сягатиме 4 м/с.

28 березня температура повітря вдень досягне +14 градусів. Небо протягом усієї доби буде похмурим, проте ймовірність дощу залишиться низькою - на рівні 21%.

29 березня буде хмарно з температурою +13 градусів вдень та +10 ввечері. Тиск становитиме 746 мм, а вологість повітря в нічні години сягне 90%.

Останні новини України:

