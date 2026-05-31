Подорожание проезда в Волынской области планируется обсудить на ближайшем заседании исполнительного комитета городского совета в Нововолынске, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения был обнародован на официальной платформе Нововолынского городского совета, а причиной подорожания проезда в Волынской области называют финансовые трудности частных перевозчиков.

Предприниматели указывают на существенное увеличение расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти, техническое обслуживание автобусных парков и выплату заработной платы водителям.

Следует объяснить, что разговоры о пересмотре стоимости пассажирских перевозок в регионе начались вслед за областным центром.

В Луцке аналогичные процессы уже прошли, а теперь очередь дошла и до других крупных общин края. Перевозчики оказались в сложных экономических условиях.

Поэтому местные власти вынуждены реагировать на их обращения, чтобы не допустить остановки общественного транспорта. Проект документа содержит четкие расчеты будущей стоимости поездок в городе Нововолынск.

Согласно обнародованным данным, цена одной поездки при использовании электронного билета будет составлять 17 гривен.

Для тех пассажиров, которые будут рассчитываться наличными непосредственно в салоне автобуса, тариф будет выше и составит 20 гривен.

Местные власти уверяют, что для отдельных категорий населения условия останутся максимально лояльными.

Прогнозируемое подорожание проезда в Волынской области не коснется школьников, для которых сохранится действующая льготная цена.

Учащиеся общеобразовательных учреждений смогут ездить в городском транспорте по прежнему тарифу, который составляет 10 гривен при обязательном предъявлении ученического билета.

Корректировать или повышать стоимость проездных билетов, рассчитанных на фиксированное количество в 60 и 90 поездок, пока не планируется.