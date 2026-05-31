Доплаты пенсионерам в Николаевской области и условия их получения вызывают значительный интерес в обществе, сообщает Politeka.

Часть украинских граждан на заслуженном отдыхе имеет право ежемесячно получать доплату для пенсионеров в Николаевской области.

Ее размер в 2026 году заметно увеличился и составляет около 1 300 гривен. Пенсионный фонд Украины отмечает, что речь идет о специальной государственной выплате.

Она привязана к актуальному прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Эта финансовая помощь четко предусмотрена действующим законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Она разработана и внедрена для поддержки семей, где одна государственная пенсия фактически остается единственным источником существования и удерживает сразу нескольких нетрудоспособных членов этой семьи.

Право на ежемесячную доплату в Николаевской области официально имеют неработающие военные пенсионеры от рядового до офицерского состава, за исключением лиц, которые проходили срочную службу.

Новая выплата может дополнительно начисляться как к пенсии за выслугу лет, так и к ежемесячной пенсии по инвалидности.

Главное и обязательное условие для получения денег заключается в содержании нетрудоспособных членов семьи, для которых пожилой человек является единственным источником доходов.

В 2026 году официальный прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, зафиксирован на уровне 2595 гривен.

Поскольку указанная помощь равна ровно половине этого государственного показателя, ее общий размер сейчас составляет около 1297 гривен на каждого отдельного нетрудоспособного иждивенца.

