В связи с профилактическими работами в электросетях в Одесской области в течение следующей недели – с 23 по 29 марта 2026 года – будут применять специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В пределах Южновской городской территориальной общины в Одесской области графики отключения света в понедельник, 23 марта, будут применяться с 8 до 17 часов в поселке Новые Биляри и с 9 до 18 – в г. Южное (ул. Заводская, 3-1/2).

На территории Великомихайловской поселковой общины плановое обесточивание в понедельник состоится примерно с 8 до 19 часов в селе Соше-Островское, сообщает Politeka.

Также, по данным ДТЭК, в течение следующей недели обесточения будут проходить в пределах Раздельнянского городского территориального общества. В понедельник с 8:00 до 19:00 – в селе Покровка частично на улицах Энергетическая, Мира, Молодежная, Набережная, Степная, Шаманская, переулках Победы и Солнечный.

В среду, 25 числа, ограничения электроснабжения будут действовать с 8:00 до 17:00 в городе Раздельная для домов по ул. Святого Иннокентия, 24; Сергея Дмитриева, 1А.

О других графиках отключения света в Одесской области на неделю с 23 по 29 марта 2026 года ДТЭК объявит позже, следите за официальными сообщениями на страницах компании.

