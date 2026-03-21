В некоторых населенных пунктах Одесской области 22 и 23 марта 2026 будут действовать специальные графики отключения света.

Энергетики объявили о локальных графиках отключения света в Одесской области на 22 и 23 марта 2026 года, связанных с проведением плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, в течение двух дней графики отключения света будут применяться в пределах Раздельнянского городского территориального общества в Одесской области. В воскресенье, 22 марта, обесточения там состоятся ориентировочно с 8:00 до 19:00 частично в населенных пунктах Бецилово, Еремеевка, Желепово, Поташенково, Шеметово.

В понедельник, 23 числа, как сообщает Politeka, ограничения электроснабжения будут действовать с 8 до 19 часов в селе Покровка для домов по следующим адресам:

ул. Энергетическая;

ул. Мира, 1, 3, 6-9, 11, 12, 14, 15, 17-19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33-37, 39-41, 43, 45, 46, 50 63-68, 70-84, 86, 88-91, 93-95, 98-109, 112, 114-118, 120-132, 134, 136-144, 146, 147, 151-153, 19 167, 169-171, 175-178;

Молодежная, 1-12, 14-25;

Набережная, 1, 3-8, 10, 11, 13-17, 19-22;

Степная, 6-9, 11, 13-16;

Шаманская, 1, 2, 6, 7, 8А, 9-12, 14-17, 19-24;

пер. Победы, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28-30;

пер. Солнечный, 1, 3, 4, 6-11.

Кроме того, 23 марта графики отключения света в Одесской области также коснутся следующих населенных пунктов:

Соше Островское – с 8:00 до 19:00;

Новые Биляри – с 8:00 до 17:00;

Южное (ул. Заводская, 3-1/2) – с 9:00 до 18:00.

