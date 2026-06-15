Подорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на горючее, техническое обслуживание подвижного состава и содержание маршрутной сети.

Подорожание проезда во Львове зафиксировано после введения новых тарифов, которые вступили в силу с 16 мая, сообщает Politeka.

Обновление коснулось всей системы городского транспорта и задело как жителей, так и туристов. Окончательная стоимость поездки теперь зависит от способа расчета, который выбирает пассажир при посадке.

Самым дорогим вариантом осталась наличная оплата – 30 гривен за одну поездку. При использовании банковской карты сумма уменьшается до 26 гривен, что делает безналичный формат более выгодным.

Еще более низкий тариф действует для пользователей электронных сервисов. При оплате через «ЛеоКарт» или мобильное приложение стоимость составляет 23 гривны. Отдельно предусмотрена студенческая скидка: 11,5 гривны за проезд при использовании персональной транспортной карты.

Специалисты объясняют, что удорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на горючее, техническое обслуживание подвижного состава и содержание маршрутной сети. Подобные корректировки тарифов в последнее время фиксируются и в других городах Украины.

Для сравнения, в столице действует более низкий тарифный уровень: 8 гривен за поездку в метро, ​​автобусе, трамвае или троллейбусе, с дополнительными преимуществами для безналичных расчетов.

В городских властях отмечают, что обновленная система оплаты должна обеспечить стабильную работу перевозчиков и сохранить качество обслуживания пассажиров.

Последующие изменения стоимости проезда будут зависеть от экономических факторов и расходов в сфере городских перевозок.

Пока ситуацию с тарифами в городском транспорте продолжают отслеживать соответствующие службы.

Источник: fakty

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