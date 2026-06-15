Подорожание продуктов в Одессе наиболее отчетливо проявляется в сегменте мясной продукции, где ценовые колебания остаются самыми широкими.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируют сразу в нескольких ключевых сегментах потребительской корзины - рыбе, мясе и базовой бакалеи, что формирует заметный рост общих затрат для покупателей, сообщает Politeka.

На рынке рыбной продукции карп патрон (1 кг) удерживает средний уровень 364,50 грн. В разрезе торговых сетей наблюдается ценовая дифференциация: в Megamarket товар реализуют по 390,00 грн., тогда как в Novus — по 339,00 грн. В сравнении с майским средним значением 337,78 грн, нынешняя динамика демонстрирует прирост около 20 грн. В течение месяца зафиксированы волнообразные колебания стоимости, связанные с сезонными поставками и изменениями логистики.

В категории мясных изделий ситуация выглядит более динамично. Колбаски «Алан» охотничьи полукопченые (1 кг) в среднем стоят 800,56 грн., однако разрыв между торговыми сетями остается значительным — от 705,80 грн. в Auchan до 889,00 грн. в Novus. В мае средний показатель составил 753,78 грн, что означает рост более чем на 24 грн. Эксперты рынка связывают такую ​​разницу с расходами на сырье, энергоносители и логистическое обслуживание, которые напрямую влияют на конечную цену.

Бакалейный сегмент демонстрирует более умеренную, но стабильную восходящую тенденцию. Масло «Олейное» рафинированное (850 мл) в настоящее время стоит в среднем 98,32 грн. В торговых сетях стоимость колеблется от 92,99 до 105,50 грн, в зависимости от поставщика и наценки. По сравнению с майским уровнем 95,83 грн зафиксирован рост на 4,38 грн, что соответствует общей тенденции постепенного удорожания базовых товаров.

Удорожание продуктов в Одессе наиболее отчетливо проявляется в сегменте мясной продукции, где ценовые колебания остаются самыми широкими, а разрыв между минимальными и максимальными предложениями оказывает существенное влияние на потребительский выбор.

В итоге рынок демонстрирует неравномерную динамику: часть товаров меняется постепенно, тогда как отдельные позиции реагируют на внешние факторы более резкими скачками, что формирует общую тенденцию к повышению стоимости продовольственной корзины.

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