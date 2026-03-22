Протягом наступного тижня – з 23 по 29 березня 2026 року – в Одеській області діятимуть нові локальні графіки відключення світла.

У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах в Одеській області протягом наступного тижня – з 23 по 29 березня 2026 – будуть застосовувати спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У межах Південнівської міської територіальної громади в Одеській області графіки відключення світла в понеділок, 23 березня, застосовуватимуть із 8 до 17 години в селищі Нові Білярі та з 9 до 18 – в м. Південне (вул. Заводська, 3-1/2).

На території Великомихайлівської селищної громади планове знеструмлення в понеділок відбудеться приблизно з 8 до 19 години в селі Соше-Острівське, повідомляє Politeka.

Також, за даними ДТЕК, протягом наступного тижня знеструмлення відбуватимуться в межах Роздільнянської міської територіальної громади. У понеділок із 8:00 до 19:00 – у селі Покровка частково по вулицях Енергетична, Миру, Молодіжна, Набережна, Степова, Шаманська, провулках Перемоги та Сонячний.

У середу, 25 числа, обмеження електропостачання діятимуть із 8:00 до 17:00 у місті Роздільна для будинків по вул. Святого Інокентія, 24; Сергія Дмитрієва, 1А.

Про інші графіки відключення світла в Одеській області на тиждень із 23 по 29 березня 2026 ДТЕК оголосить пізніше, стежте за офіційними повідомленнями на сторінках компанії.

