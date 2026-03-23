Водителям и пассажирам напоминают учитывать ограничение движения транспорта в Киеве при планировании поездок в эти дни.

С 23 по 25 марта в Киеве вводятся ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ на ряде мостов и путепроводов, передает Politeka.net.

Об этом сообщает « Киевавтодор ».

23 марта работы будут проводиться на следующих объектах:

Северный мост;

путепровод на ул. Николая Василенко возле станции метро "Берестейская";

Воздушно-флотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;

мост через г. Лыбидь на просп. Воздушных сил;

эстакада на ул. Жилянский;

путепровод через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.

24 марта ремонт продолжат на:

Северный мост;

Воздушно-флотском путепроводе по просп. Воздушных сил;

моста через р. Лыбидь на просп. Воздушных сил;

путепроводе через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.

25 марта работы пройдут на:

мосту им. Е.О. Патона;

путепровод на ул. Киото;

Северный мост.

В процессе работы движение транспорта будет ограничиваться частично и поэтапно. В плохую погоду сроки проведения работ могут измениться.

В Киевавтодоре приносят извинения за временные неудобства и советуют учитывать ограничения движения при планировании маршрутов.

Водителям и пассажирам напоминают учитывать ограничение движения транспорта в Киеве при планировании поездок в эти дни.

Кроме того, в Киевской области также сообщалось о подорожании проезда.

После повышения тарифов в Киевской области обычный билет на маршрут обойдется в 200 гривен, тогда как для студентов и школьников с действительным удостоверением — 190 гривен.

Такое решение отражает общую тенденцию к удорожанию перевозок в регионе, поскольку последнее повышение тарифа на этом маршруте произошло 11 февраля прошлого года.

