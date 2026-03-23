С 23 по 25 марта в Киеве вводятся ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ на ряде мостов и путепроводов, передает Politeka.net.
Об этом сообщает « Киевавтодор ».
23 марта работы будут проводиться на следующих объектах:
- Северный мост;
- путепровод на ул. Николая Василенко возле станции метро "Берестейская";
- Воздушно-флотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;
- мост через г. Лыбидь на просп. Воздушных сил;
- эстакада на ул. Жилянский;
- путепровод через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.
24 марта ремонт продолжат на:
- Северный мост;
- Воздушно-флотском путепроводе по просп. Воздушных сил;
- моста через р. Лыбидь на просп. Воздушных сил;
- путепроводе через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.
25 марта работы пройдут на:
- мосту им. Е.О. Патона;
- путепровод на ул. Киото;
- Северный мост.
В процессе работы движение транспорта будет ограничиваться частично и поэтапно. В плохую погоду сроки проведения работ могут измениться.
В Киевавтодоре приносят извинения за временные неудобства и советуют учитывать ограничения движения при планировании маршрутов.
Кроме того, в Киевской области также сообщалось о подорожании проезда.
После повышения тарифов в Киевской области обычный билет на маршрут обойдется в 200 гривен, тогда как для студентов и школьников с действительным удостоверением — 190 гривен.
Такое решение отражает общую тенденцию к удорожанию перевозок в регионе, поскольку последнее повышение тарифа на этом маршруте произошло 11 февраля прошлого года.
