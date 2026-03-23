Водіям та пасажирам нагадують враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час планування поїздок у ці дні.

З 23 по 25 березня в Києві вводяться обмеження руху транспорту через ремонтні роботи на низці мостів та шляхопроводів, передає Politeka.net.

Про це повідомляє «Київавтодор».

23 березня роботи проводитимуться на таких об’єктах:

Північний міст;

шляхопровід на вул. Миколи Василенка біля станції метро «Берестейська»;

Повітряно-флотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних сил;

міст через р. Либідь на просп. Повітряних сил;

естакада на вул. Жилянській;

шляхопровід через просп. Берестейський на просп. Повітряних сил.

24 березня ремонт продовжать на:

Північному мосту;

Повітряно-флотському шляхопроводі на просп. Повітряних сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних сил;

шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних сил.

25 березня роботи пройдуть на:

мосту ім. Є.О. Патона;

шляхопроводі на вул. Кіото;

Північному мосту.

Під час робіт рух транспорту обмежуватиметься частково та поетапно. За поганої погоди терміни проведення робіт можуть змінитися.

У «Київавтодорі» приносять вибачення за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження руху при плануванні маршрутів.

Водіям та пасажирам нагадують враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час планування поїздок у ці дні.

Крім того, у Київській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Після підвищення тарифів у Київській області звичайний квиток на маршрут коштуватиме 200 гривень, тоді як для студентів та школярів із дійсним посвідченням — 190 гривень.

Таке рішення відображає загальну тенденцію до здорожчання перевезень у регіоні, адже останнє підвищення тарифу на цьому маршруті відбулося 11 лютого минулого року.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.