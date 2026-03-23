З 23 по 25 березня в Києві вводяться обмеження руху транспорту через ремонтні роботи на низці мостів та шляхопроводів.
Про це повідомляє «Київавтодор».
23 березня роботи проводитимуться на таких об’єктах:
- Північний міст;
- шляхопровід на вул. Миколи Василенка біля станції метро «Берестейська»;
- Повітряно-флотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних сил;
- міст через р. Либідь на просп. Повітряних сил;
- естакада на вул. Жилянській;
- шляхопровід через просп. Берестейський на просп. Повітряних сил.
24 березня ремонт продовжать на:
- Північному мосту;
- Повітряно-флотському шляхопроводі на просп. Повітряних сил;
- мосту через р. Либідь на просп. Повітряних сил;
- шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних сил.
25 березня роботи пройдуть на:
- мосту ім. Є.О. Патона;
- шляхопроводі на вул. Кіото;
- Північному мосту.
Під час робіт рух транспорту обмежуватиметься частково та поетапно. За поганої погоди терміни проведення робіт можуть змінитися.
У «Київавтодорі» приносять вибачення за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження руху при плануванні маршрутів.
Крім того, у Київській області також повідомляли про подорожчання проїзду.
Після підвищення тарифів у Київській області звичайний квиток на маршрут коштуватиме 200 гривень, тоді як для студентів та школярів із дійсним посвідченням — 190 гривень.
Таке рішення відображає загальну тенденцію до здорожчання перевезень у регіоні, адже останнє підвищення тарифу на цьому маршруті відбулося 11 лютого минулого року.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.