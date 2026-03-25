Новый график движения поездов в Полтавской области начнет действовать в начале апреля и охватит несколько важных маршрутов пригородного сообщения, сообщает Politeka.

Прессслужба АО "Укрзализныця" отмечает , что эти меры являются временными и необходимыми для технического обслуживания инфраструктуры.

В частности, новый график движения поездов в Полтавской области коснется времени отправки некоторых рейсов в сторону Сумщины.

Так, 1 апреля №6545 Ромодан-Ромны будет отправляться со станции на шесть минут раньше, а именно в 17:28 вместо привычных 17:34.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться на следующий день, ведь 2 апреля пригородный №6541 Ромодан-Ромны сменит время старта на 4:40 вместо 4:45.

Пассажирам рекомендуют прибывать на вокзалы раньше времени, чтобы не опоздать на свой рейс из-за этих корректировок в расписании.

Помимо временных изменений новый график движения поездов в Полтавской области предусматривает существенное сокращение некоторых маршрутов в период с 1 по 3 апреля включительно.

Известно, что №6683 Кременчуг-Ромодан в эти дни не сможет доехать до конечной станции в Гадяче. Это же ограничение относится и к обратному рейсу №6684, что может создать определенные логистические трудности для жителей северных районов области.

Представители железной дороги просят граждан с пониманием отнестись к неудобствам и заранее искать альтернативные варианты доезда в пункты назначения.

Полное восстановление привычного курирования пассажирских составов на этих участках произойдет сразу же после завершения ремонта полотна и проверки.

Наибольшие изменения ожидаются именно 2 апреля, "Укрзализныця" перенаправит ряд пригородных складов. №6542 и №6543 в эту дату будут курсировать между станциями Ромны и Сенча. А рейсы №6544 и №6545 будут ездить только на отрезке между Ромнами и Лохвицей.

