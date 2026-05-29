Новый график движения транспорта в Днепре начал действовать с 25 мая из-за обновления трамвайных путей и систем ливневой канализации, сообщает Politeka.

В связи с новым графиком движения транспорта в Днепре городские власти призывают пассажиров заранее планировать свои ежедневные поездки.

Коррективы в работе коммунального и частного транспорта внедряются поэтапно для снижения нагрузки на автодороги.

Как отметили на официальном сайте городского совета, первый этап масштабной реконструкции стартовал на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев.

На этом участке специалисты производят капитальный ремонт трамвайного пути. Поэтому полностью остановили курсирование трамвайного маршрута №16.

Автобусы №18, №55 и №151А теперь осуществляют объезд участка через улицу Краснопольскую. Изменения коснулись и конечных остановок.

Для автобуса №85 ее временно перенесли в здание на улице Черных Запорожцев, 2А, недалеко от отделения компании «Новая почта».

Автобусный маршрут №136А также высаживает пассажиров в новой локации. На период ремонта конечную остановку переместили с улицы Инженерной по проспекту Богдана Хмельницкого, 123.

Параллельно в городе продолжаются работы на сети ливневой канализации. Поэтому коммунальщики полностью перекрыли проезжую часть на улице Князя Владимира Великого.

По этой причине троллейбусные маршруты №2 и №12 были объединены в единый временный маршрут. Несколько других популярных рейсов вынуждены курсировать по сокращенной схеме.

Троллейбусы №7, №14, №17, №20 и автобус №38 доезжают только до улицы Князя Владимира Великого. Конечной точкой для них определили Мост-Сити центр.

Конечные остановки автобусных маршрутов №23, №57А и №88 перенесли на Успенскую площадь.

Пассажирам автобуса №120 следует обратить внимание, что его окончательная остановка теперь находится на улице Владимира Мономаха, рядом с остановкой автобуса №121.

Так что местным жителям советуют учитывать новый график движения транспорта в Днепре.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.