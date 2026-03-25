Новий графік руху поїздів у Полтавській області почне діяти на початку квітня та охопить кілька важливих маршрутів приміського сполучення, повідомляє Politeka.

Пресслужба АТ "Укрзалізниця" наголошує на тому, що ці заходи є тимчасовими та необхідними для технічного обслуговування інфраструктури.

Зокрема, новий графік руху поїздів у Полтавській області торкнеться часу відправлення деяких рейсів у бік Сумщини.

Так, 1 квітня №6545 Ромодан-Ромни вирушатиме зі станції на шість хвилин раніше, а саме о 17:28 замість звичних 17:34.

Аналогічна ситуація спостерігатиметься наступного дня, адже 2 квітня приміський №6541 Ромодан-Ромни змінить час старту на 4:40 замість 4:45.

Пасажирам рекомендують прибувати на вокзали завчасно, щоб не запізнитися на свій рейс через ці корегування у розкладі.

Окрім часових змін, новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає суттєве скорочення деяких маршрутів у період з 1 по 3 квітня включно.

Відомо, що №6683 Кременчук-Ромодан у ці дні не зможе доїхати до кінцевої станції у Гадячі. Це ж обмеження стосується і зворотного рейсу №6684, що може створити певні логістичні труднощі для жителів північних районів області.

Представники залізниці просять громадян із розумінням поставитися до незручностей та заздалегідь шукати альтернативні варіанти доїзду до пунктів призначення.

Повне відновлення звичного курування пасажирських складів на цих ділянках відбудеться одразу після завершення ремонту полотна та перевірки.

Найбільші зміни очікуються саме 2 квітня, "Укрзалізниця" переспрямує низку приміських складів.№6542 та №6543 у цю дату курсуватимуть між станціями Ромни та Сенча. А рейси №6544 та №6545 їздитимуть лише на відрізку між Ромнами та Лохвицею.

