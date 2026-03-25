Прогноз погоды с 26 марта по 4 апреля в Харькове показывает, что в городе будет преобладать характерная для весны непостоянство, сообщает Politeka.
26 марта ночь и утро будут относительно прохладными - от +7 ° до +5 °, однако днем воздух прогреется до +16 °. Во второй половине дня появятся облака, которые к вечеру постепенно рассеются.
27 марта на протяжении всего дня небо будет облачным. Температура поднимется до +13°, а к вечеру синоптики прогнозируют сильный дождь.
28 марта в городе сохранится сплошная облачность, но без осадков. Температура днем будет около +14°. 29 марта ситуация существенно не изменится.
30 марта ожидается дождливая атмосфера: осадки начнутся еще ночью, усилятся утром и прекратятся поближе к середине дня. Температура днем составит около +13°.
Прогноз погоды с 26 марта по 4 апреля в Харькове отмечает, что в конце первого месяца весны погодные условия будут оставаться неустойчивыми.
31 марта небо будет покрыто облаками на протяжении всего дня. Днем пройдет небольшой дождь, который к вечеру прекратится. Максимальная температура будет около +12°.
1 апреля также ожидается пасмурная погода: ночью и утром без осадков, однако днем возможен кратковременный дождь, после чего вечером снова станет сухо. Температура поднимется до +13°.
2 апреля в городе сохранится пасмурное небо без осадков, температура днем составит около +12°. В последующие дни 3 и 4 апреля синоптики прогнозируют облачное небо на протяжении всего дня без дождей.
Температура постепенно снизится до +11° днем и около +5° ночью, что будет свидетельствовать о небольшом похолодании в начале апреля.
