Прогноз погоды с 26 марта по 4 апреля в Харькове показывает, что в городе будет преобладать характерная для весны непостоянство, сообщает Politeka.

26 марта ночь и утро будут относительно прохладными - от +7 ° до +5 °, однако днем ​​воздух прогреется до +16 °. Во второй половине дня появятся облака, которые к вечеру постепенно рассеются.

27 марта на протяжении всего дня небо будет облачным. Температура поднимется до +13°, а к вечеру синоптики прогнозируют сильный дождь.

28 марта в городе сохранится сплошная облачность, но без осадков. Температура днем ​​будет около +14°. 29 марта ситуация существенно не изменится.

30 марта ожидается дождливая атмосфера: осадки начнутся еще ночью, усилятся утром и прекратятся поближе к середине дня. Температура днем ​​составит около +13°.

31 марта небо будет покрыто облаками на протяжении всего дня. Днем пройдет небольшой дождь, который к вечеру прекратится. Максимальная температура будет около +12°.

1 апреля также ожидается пасмурная погода: ночью и утром без осадков, однако днем ​​возможен кратковременный дождь, после чего вечером снова станет сухо. Температура поднимется до +13°.

2 апреля в городе сохранится пасмурное небо без осадков, температура днем ​​составит около +12°. В последующие дни 3 и 4 апреля синоптики прогнозируют облачное небо на протяжении всего дня без дождей.

Температура постепенно снизится до +11° днем ​​и около +5° ночью, что будет свидетельствовать о небольшом похолодании в начале апреля.

Последние новости Украины:

