В Харькове и области стартовала инициатива, в рамках которой предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров и помогают семьям в сложных условиях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове распределяют благотворители организации «Содействие», сообщает Politeka.

Информацию о старте гуманитарной инициативы обнародовали в Facebook, где команда рассказала о деталях поддержки для семей, ныне переживающих сложный период.

Речь идет о помощи семьям с детьми, проживающими в прифронтовых общинах и ежедневно сталкивающимися с последствиями боевых действий. В частности, речь идет и о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Проект реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project. Основная цель программы состоит в поддержке домохозяйств в холодный период года, когда растут расходы на тепло и базовые потребности.

Особое внимание организаторы уделяют Харьковской и Сумской областям, ведь эти регионы расположены поблизости от линии фронта.

Здесь жители регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии, проблемами с отоплением и нехваткой товаров первой необходимости.

В таких условиях даже базовое обеспечение бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Харькове становится серьезной поддержкой.

Волонтеры формируют продовольственные наборы длительного хранения, которые позволят семьям иметь запас необходимой еды. Кроме того, готовят теплые пледы, что особенно важно для семей с детьми в период холодов.

Таким образом, пиджимка направлена ​​не только на покрытие пищевых потребностей, но и на создание минимально комфортных условий для жизни.

Программа зимней поддержки «Содействие» реализуется при поддержке «Действий для детей Украины». Благотворители отмечают, что помощь рассчитана на сотни семей в Харьковской и Сумской областях.

Последние новости Украины:

