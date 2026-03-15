Доплаты для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году начисляются на основе сверхурочного трудового стажа и действующего прожиточного минимума, сообщает Politeka.

О новых выплатах для пенсионеров региона сообщили на официальном портале Пенсионного фонда Украины. Информация содержит детали по условиям получения надбавок и порядок их начисления.

В частности, начиная с 1 января 2026 года надбавка рассчитывается как 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы. При текущем прожиточном минимуме, который составляет 2595 грн, такая надбавка равна 25,95 грн ежемесячно за каждый дополнительный год стажа.

Женщины с трудовым стажем более 30 лет и мужчины, работавшие более 35 лет, получают эти выплаты автоматически. Если человек продолжает работать после ухода на пенсию или изменяется прожиточный минимум, перерасчет производится в соответствии с новыми условиями.

Ветераны труда также имеют право на социальные льготы. Это включает расширенный доступ к медицинским услугам, бесплатное зубное протезирование и приоритетное санаторно-курортное лечение. Для получения льгот нужно оформить удостоверение ветерана труда через органы социальной защиты населения.

Статус ветерана труду предоставляет дополнительные привилегии. В частности, это бесплатный проезд в общественном транспорте внутри области, первоочередной ремонт жилья и обеспечение твердым топливом в зимний период.

Минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 грн. Такие выплаты позволяют не только финансово поддержать украинских пенсионеров, но и обеспечивают дополнительные социальные гарантии, улучшая общий уровень жизни и доступ к необходимым услугам.

Доплаты пенсионерам в Харьковской области помогают сохранить стабильность доходов и улучшить уровень жизни старшего поколения.

