Прогноз з 26 березня по 4 квітня у Харкові свідчить про переважно хмарну та вологу погоду з періодичними дощами.

Прогноз погоди з 26 березня по 4 квітня у Харкові показує, що у місті переважатиме характерна для весни мінливість, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 26 березня по 4 квітня у Харкові на сайті sinoptik.ua.

26 березня ніч та ранок будуть відносно прохолодними - від +7° до +5°, однак вдень повітря прогріється до +16°. У другій половині дня з’являться хмари, які до вечора поступово розсіються

27 березня протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. Температура підніметься до +13°, а ближче до вечора синоптики прогнозують сильний дощ.

28 березня у місті збережеться суцільна хмарність, проте без опадів. Температура вдень становитиме близько +14°. 29 березня ситуація істотно не зміниться.

30 березня очікується дощова атмосфера: опади розпочнуться ще вночі, посиляться вранці та припиняться ближче до середини дня. Температура вдень сягне близько +13°.

Прогноз погоди з 26 березня по 4 квітня у Харкові вказує, що наприкінці першого місяця весни погодні умови залишатимуться нестійкими.

31 березня небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Вдень пройде невеликий дощ, який до вечора має припинитися. Максимальна температура становитиме близько +12°.

1 квітня також очікується похмурість: вночі та вранці без опадів, однак удень можливий короткочасний дощ, після чого ввечері знову стане сухо. Температура підніметься до +13°.

2 квітня у місті збережеться похмуре небо без опадів, температура вдень складе близько +12°. У наступні дні, 3 та 4 квітня, синоптики прогнозують хмарне небо протягом усього дня без дощів.

Температура поступово знизиться до +11° вдень і близько +5° вночі, що свідчитиме про невелике похолодання на початку квітня.

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: що має змінитися в цьому році.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові: яку підтримку надають благодійники.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону в Харкові: коли чекати на вимкнення батарей у 2026 році.