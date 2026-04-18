В Днепропетровской области доступно бесплатное жилье для ВПЛ, что позволяет украинцам быстро найти безопасное временное проживание.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагает варианты для женщин, престарелых, семей с детьми и нуждающихся в жилище на период войны или на длительный срок, сообщает Politeka.

Платформа "Помогай" объединяет неравнодушных граждан, придающих приют с теми, кто его ищет

В Днепре предлагается отдельная комната в трехкомнатной квартире, где проживает 78-летняя бабушка. Такой вариант лучше подходит для женщины пенсионного возраста, для более комфортного сожительства и взаимопонимания.

В Каменском доступны комнаты для женщин с детьми. В одной квартире предлагается комната для женщины с ребенком, где за коммунальные услуги платить не нужно. В квартире уже проживает женщина и двое детей.

Еще один вариант в Каменском предполагает отдельную комнату со всем необходимым для жизни. Имеются базовые условия и удобства.

Кроме того, в Кривом Роге предлагают двухкомнатную квартиру на улице Независимости Украины после ремонта.

