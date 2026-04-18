В Дніпропетровській області доступне безкоштовне житло для ВПО, що дозволяє українцям швидко знайти безпечне тимчасове проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області пропонує варіанти для жінок, людей похилого віку, сімей з дітьми та тих, хто потребує помешкання на період війни або на тривалий термін, повідомляє Politeka.

Платформа "Допомагай" об’єднує небайдужих громадян, які надають прихисток з тими, хто його шукає

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області організоване так, щоб мешканці відчували себе у безпеці та мали доступ до всіх необхідних умов для повноцінного життя.

У Дніпрі пропонують окрему кімнату у трьохкімнатній квартирі, де проживає 78-річна бабуся. Такий варіант найкраще підходить для жінки пенсійного віку, для більш комфортного співжиття та взаєморозуміння.

У Кам’янському доступні кімнати для жінок з дітьми. В одній квартирі пропонують кімнату для жінки з дитиною, де за комунальні послуги платити не потрібно. У квартирі вже проживає жінка та двоє дітей.

Ще один варіант у Кам’янському передбачає окрему кімнату з усім необхідним для життя. Є базові умови та зручності.

Окрім цього, у Кривому Розі пропонують двокімнатну квартиру на вулиці Незалежності України після ремонту.

Усі ці варіанти створені для того, щоб люди могли залишатися в безпеці, підтримувати побут і отримувати необхідну допомогу під час перебування у Дніпропетровській області.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО стає доступним рішенням для всіх, хто шукає притулок, надаючи безпечне середовище та комфортні умови для життя.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.