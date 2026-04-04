С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов в общинах региона.

Жители уже получили обновленные платежки. Для многоквартирных домов ежемесячная плата выросла на 14,95 грн. и составляет 48,80 грн. за одного человека. Частные домохозяйства теперь платят 37 грн. вместо 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн., а другие организации — на 2,94 грн.

В Заводской общине объясняют, что изменения связаны с ростом затрат на обслуживание сетей, закупкой материалов и поддержкой оборудования в рабочем состоянии. Предыдущие ставки не отражали реальных потребностей и могли влиять на качество услуг.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Жители могут оставлять замечания или предложения через электронные сервисы или напрямую обращаться к предприятию.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области позволяет обеспечить бесперебойную работу водопроводов, своевременный отвод стоков и организованный вывоз мусора. Это позволяет проводить плановые ремонты, модернизировать оборудование и поддерживать персонал.

Жителям советуют планировать семейный бюджет, контролировать начисления и оплачивать счета в срок. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной помощью для уменьшения финансовой нагрузки.

Повышение тарифов делает контроль потребления ресурсов и своевременную оплату ключевыми для стабильного функционирования систем водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям рекомендуют внимательно отслеживать официальные сообщения и обновленные платежи, чтобы планировать расходы и избежать непредвиденных финансовых ситуаций.

Последние новости Украины:

