Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

На официальном сайте Департамента соцполитики рассказали, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются проживающим в местах временного компактного проживания.

Речь идет о так называемых шелтерах, где проживают переселенцы после переезда в Днепр, и именно эта категория имеет право на регулярную гуманитарную поддержку в виде наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров.

Право на получение помощи имеют не все переселенцы, а только принадлежащие к определенным категориям.

В первую очередь это пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц.

Отдельно учитываются дети от 3 до 18 лет. Также поддержку могут получать те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и получает услуги Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время, предусмотрена и отдельная возможность для тех, кто не входит в эти категории. Если человек только что переместился в облцентр, проживает в МКП и впервые обратился за справкой, он может получить продовольственный набор единовременно.

Сами наборы сформированы из базовых товаров длительного хранения. В них входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, а также чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Такой список позволяет обеспечить минимальные потребности в питании на определенный период. Получить пособие можно только после обращения в управление социальной защиты населения по месту фактического пребывания.

