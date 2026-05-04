Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються українцям, які проживають у місцях тимчасового компактного перебування.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті Департаменту соцполітики розповіли, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються тим, хто мешкає у місцях тимчасового компактного проживання.

Йдеться про так звані шелтери, де проживають переселенці після переїзду до Дніпра, і саме ця категорія має право на регулярну гуманітарну підтримку у вигляді наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів.

Право на отримання допомоги мають не всі переселенці, а лише ті, хто належить до визначених категорій.

Насамперед це люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб.

Окремо враховуються діти віком від 3 до 18 років. Також підтримку можуть отримувати ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах і вже отримує послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас передбачена і окрема можливість для тих, хто не входить до цих категорій. Якщо людина щойно перемістилася до облцентру, проживає у МКП та вперше звернулася за довідкою, вона може отримати продовольчий набір одноразово.

Самі набори сформовані з базових товарів тривалого зберігання. До них входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Такий перелік дозволяє забезпечити мінімальні потреби у харчуванні на певний період. Отримати допомогу можна лише після звернення до управління соціального захисту населення за місцем фактичного перебування.

