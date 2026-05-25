Подорожание проезда в Закарпатской области продолжает оказывать влияние на расходы пассажиров после нового пересмотра тарифов на автобусных маршрутах в регионе, передает издание Politeka.

Больше всего изменений почувствовали жители, регулярно пользующиеся междугородним транспортом для работы, обучения и ежедневных поездок.

Перевозчики объясняют корректировку увеличением расходов на горючее, ремонт автобусов и техническое обслуживание. Дополнительная погрузка создает удорожание запчастей и логистики, что влияет на себестоимость рейсов.

После обновления цен маршрут из Ужгорода в Мукачево стоит от 123 гривен. Поездка в Чоп стартует от 94 гривен. Направление в Виноградов оценивают в 316 гривен, а рейс в Рахов уже превышает 600 гривен.

Изменения коснулись и городских перевозок. В Мукачево тариф вырос с 15 до 20 гривен. В Ужгороде действует отдельная система расчета: при оплате картой пассажиры платят 20 гривен, а наличными - 23 гривен.

На этом фоне Удорожание проезда в Закарпатской области все активнее обсуждается среди населения, ведь транспортные расходы стали заметной частью ежемесячного бюджета многих семей.

Эксперты транспортного рынка отмечают, что схожая ситуация наблюдается и в других областях страны, где операторы вынуждены адаптировать тарифы из-за постоянного роста расходов на обслуживание автопарка и топливных ресурсов.

В местных общинах не исключают дальнейший пересмотр тарифов, если расходы перевозчиков и дальше будут расти. Отдельно отмечается, что дальнейшая динамика стоимости будет напрямую зависеть от цен на топливо и общей экономической ситуации в транспортной отрасли.

Источник: Перший

