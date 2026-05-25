Ситуация с подорожанием проезда в Одесской области в разных городах разнится, сообщает Politeka.

В июне 2026 года цены на билеты в городском транспорте сохранят свои предварительные показатели. Городские власти и перевозчики пока не претворили в жизнь весенние слухи о росте тарифов.

Напомним, что еще в марте в социальных сетях активно распространялась информация о возможном повышении стоимости квита в частных автобусах до 25 или даже 30 гривен с 1 апреля.

Однако в городском совете тогда официально отрицали подорожание проезда в Одесской области. Пассажиры в черте города продолжают пользоваться транспортом по привычным расценкам.

Поездка в трамвае или троллейбусе обходится в 15 гривен, а билет в большинстве городских маршруток стоит 20 гривен. Кроме того, по отдельным направлениям для одесситов продолжают курсировать бесплатные социальные автобусы.

Пока в областном центре сохраняется стабильность, на пригородных и внутриобластных маршрутах фиксируется существенное удорожание проезда в Одессе и регионе.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в пределах области началось еще с 10 апреля, когда стоимость билетов выросла сразу на 30%. Объявления с новыми ценами начали появляться на автостанциях, в частности, в Измаильском районе.

Наиболее ощутимо расценки подскочили для жителей южной части региона. Поездка из города Рени в Одессу теперь стоит 780 гривен вместо прежних 600 гривен, а добраться из Рени в Измаил можно за 200 гривен, хотя раньше этот билет стоил 150 гривен.

Кроме того, вырос тариф на популярном маршруте из Белгорода-Днестровского в Одессу, где пассажирам приходится платить 200 гривен вместо 160 гривен.

Источник: odesa.novyny.live

