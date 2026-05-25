Подорожание проезда в Тернополе находится на этапе активной обработки экономического обоснования и анализа предложений, поступивших от частных и коммунальных перевозчиков, сообщает Politeka.

Профильные структурные подразделения горсовета изучают предоставленные материалы, согласно которым реальная стоимость одного поезда в городском общественном транспорте может составлять от 26 до 32 гривен.

Официальное сообщение о возможном подорожании проезда в Тернополе было обнародовано на сайте Тернопольского городского совета.

Главной причиной пересмотра действующих расценок называют значительный и стремительный рост затрат на обеспечение стабильной работы всей транспортной системы города.

В частности, цена на дизельное горючее подскочила более чем на 46 процентов, поднявшись с 59,18 гривен до 86,53 гривен за один литр.

Будущее подорожание проезда в Тернополе предполагает установление новых компромиссных тарифов, которые сейчас подробно рассматриваются властями.

По этим планам цена поездки по Карте тернополянина должна вырасти до 20 гривен, по неперсонифицированной транспортной карточкой до 22 гривен, а при расчете банковской картой до 25 гривен.

В то же время городские власти уверяют, что обязательно планируют сохранить услугу бесплатной пересадки с маршрута на маршрут в течение 30 минут.

Также полностью останутся действующие льготы для 29 категорий населения, полностью бесплатный билет для школьников и студентов в коммунальных автобусах и троллейбусах, а также 50 процентов скидки для учащейся и студенческой молодежи в частных маршрутках.

Общественные обсуждения проектов решений по изменению действующих тарифов состоятся 29 мая в 11:00 в помещении актового зала Тернопольэлектротранс по улице Троллейбусной, 7.

