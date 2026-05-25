Ограничение движения транспорта в Тернопольской области вводится на участке международной автомобильной трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече на город Бухарест, сообщает Politeka.

Специалисты объясняют необходимость длительного ограничения движения транспорта в Тернопольской области началом капитального ремонта важного мостового сооружения.

Информацию о таких мероприятиях обнародовало Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины на своей Фейсбук-странице.

Работы развернутся в городе Теребовля и охватят участок км 354+689 – км 355+566. Местные власти и дорожные службы призывают всех автомобилистов быть максимально внимательными на дорогах.

Организаторы работ подчеркивают, что мероприятия носят долговременный характер, поэтому водителям придется полностью изменить свои привычные маршруты.

Указаны ограничения движения транспорта. в Тернопольской области будут действовать со 2 июня 2026 года по 2 июня 2027 года.

Полностью перекроют проезд для всех видов транспортных средств, включая легковые машины и пассажирские автобусы.

Дорожники уже разработали временную схему организации дорожного движения на этом участке, чтобы минимизировать пробки и логистические проблемы.

Капитальный ремонт моста и подходов к нему имеет стратегическое значение для всего региона и государства.

Мостовая постройка расположена на одной из ключевых транспортных артерий, которая обеспечивает сообщение Украины со странами Европы.

Проект капитального восстановления финансируется за счет Европейского Союза, который согласился покрыть почти всю необходимую сумму.

Финансовая помощь от европейских институций составляет 90 процентов от общей стоимости запланированных работ. Еще 10% финансирования обеспечивает украинская сторона.

