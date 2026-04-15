Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области доступно через онлайн-платформу «Допомагай», где публикуют актуальные предложения временного проживания для переселенцев, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев жилищ с теми, кто ищет убежища. Каждое объявление включает в себя детали помещения, контактные данные и точное расположение жилья.

Пользователи могут посмотреть доступные варианты, узнать условия пребывания и договориться с хозяевами напрямую. Некоторые локации рассчитаны на семьи или небольшие группы переселенцев, другие подходят для индивидуального проживания.

К примеру, в селе Потоки Жмеринского района предлагают дом в 1987 году без централизованного газа и водоснабжения. Во дворе есть колодец, обогрев осуществляется печью. Помещение включает в себя четыре комнаты, веранду, две летние кухни, хозяйственные постройки, погреб и садовый участок. Такой вариант подходит тем, кто готов ухаживать за территорией и жить в селе.

Еще одно предложение находится в Виннице на улице Леси Украинки. Жилье ориентировано на женщин с детьми и обеспечивает базовые условия временного пребывания. Хозяева принимают переселенцев с декабря прошлого года.

Для удобства предусмотрены фильтры поиска, позволяющие быстро сортировать варианты по параметрам. Дополнительную информацию можно получить по горячей линии 0-800-332-238.

Волонтеры проверяют все объявления вручную во избежание ошибок в данных. Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому специалисты советуют следить за новыми предложениями и оперативно связываться с хозяевами, чтобы гарантированно получить временное убежище.

Местные службы отмечают, что переселенцы могут рассчитывать на дополнительную поддержку в виде бытовых вещей, продуктов первой необходимости и базовой технической помощи, что значительно облегчает адаптацию в новом доме.

Последние новости Украины:

