Новая система оплаты за проезд в Виннице ввела QR-коды, позволяющие пассажирам быстро и удобно покупать билеты.

Новая система оплаты за проезд в Виннице начала работу с появлением цветных QR-кодов, предназначенных для клиентов ПриватБанка и monobank, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице местной транспортной компании, новая система оплаты за проезд в Виннице означает, что все пассажиры могут пользоваться карточками любого банка.

А QR-коды постепенно размещаются по всем автобусам и троллейбусам города. Это решение позволяет обеспечить удобство для разных категорий пассажиров и упрощает процесс проверки билетов в транспорте.

По новой системе оплаты за проезд в Виннице пассажиры могут покупать билет через приложение «Приват24», сканируя QR-код, выбирая количество билетов и банковскую карту.

Электронный билет хранится в разделе «Еще — Транспорт — Городской транспорт». QR-коды ПриватБанка имеют желтый цвет, что отличает их от розовых кодов monobank, также действующих в транспорте.

Горожане могут рассчитаться и через приложение monobank или камеру смартфона, с возможностью использования Google Pay, Apple Pay или банковской карты. В этом случае билет сразу отображается на экране устройства.

Билет, приобретенный по любому из методов, действует в течение 60 минут, а в нем указан бортовой номер транспорта для точного контроля.

Если страница билета случайно закрылась, ее можно восстановить из истории браузера. Для проверки действительности достаточно отсканировать QR-код, после чего приложение monobank отобразит статус билета.

В транспортной компании города отмечают, что такие нововведения значительно упрощают процесс расчета, делает его более прозрачным и удобным для всех пассажиров.

