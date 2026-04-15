Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне через онлайн-платформу «Допомагай», де публікують актуальні пропозиції тимчасового проживання для переселенців, повідомляє Politeka.

Сервіс поєднує власників осель із тими, хто шукає прихисток. Кожне оголошення містить деталі приміщення, контактні дані та точне розташування житла.

Користувачі можуть переглянути доступні варіанти, дізнатися умови перебування та домовитися з господарями безпосередньо. Деякі локації розраховані на сім’ї або невеликі групи переселенців, інші підходять для індивідуального проживання.

Наприклад, у селі Потоки Жмеринського району пропонують будинок 1987 року без централізованого газу та водопостачання. На подвір’ї є криниця, обігрів здійснюється піччю. Приміщення включає чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські споруди, погріб та садову ділянку. Такий варіант підходить тим, хто готовий доглядати територію та жити в селі.

Ще одна пропозиція розташована у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Житло орієнтоване на жінок із дітьми та забезпечує базові умови для тимчасового перебування. Господарі приймають переселенців із грудня минулого року.

Для зручності передбачені фільтри пошуку, які дозволяють швидко сортувати варіанти за параметрами. Додаткову інформацію можна отримати за гарячою лінією 0-800-332-238.

Волонтери перевіряють усі оголошення вручну, щоб уникнути помилок у даних. Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, тому фахівці радять слідкувати за новими пропозиціями та оперативно зв’язуватися з господарями, щоб гарантовано отримати тимчасовий прихисток.

Місцеві служби наголошують, що переселенці також можуть розраховувати на додаткову підтримку у вигляді побутових речей, продуктів першої необхідності та базової технічної допомоги, що значно полегшує адаптацію в новому помешканні.

